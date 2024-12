Amendes forfaitaires : La police collecte plus de 4 millions

La police a procédé à l’interpellation de 349 individus pour diverses infractions au cours du week-end dernier. Parmi les arrestations, 78 concernent des cas d’ivresse publique manifeste, 40 pour nécessités d’enquête, et cinq pour détention et usage de chanvre indien. Un autre individu a été interpellé pour détention de haschisch, tandis qu’un autre a été arrêté pour détention de volet. Deux personnes ont été appréhendées pour détention et usage collectif de chanvre indien, et huit pour usage de produits cellulosiques. Un cas supplémentaire concerne l’offre et la cession de ces produits.

D’autres arrestations font état de deux individus pour rixe sur la voie publique, trois pour coups et blessures volontaires, et deux pour menaces de mort avec arme blanche. Deux personnes ont été interpellées pour vagabondage, deux pour abus de confiance, et six pour association de malfaiteurs. Par ailleurs, un individu a été arrêté pour défaut de permis de conduire, un autre pour entrave à l’exercice d’une mission de police, et cinq pour non-inscription au fichier sanitaire et social. Deux personnes ont été appréhendées pour racolage actif, et un pour violence à ascendant. Un autre cas concerne la destruction de biens appartenant à autrui. Enfin, sept individus ont été interpellés en flagrant délit de vol, et deux autres pour complicité de vol.

En matière d’infractions routières, la police a mis en fourrière 46 véhicules. Parmi les 1.937 motos contrôlées, 974 ont été immobilisées. Les amendes forfaitaires collectées s’élèvent à 4.424.000 francs CFA, versés au Trésor public.