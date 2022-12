Aminata Touré pour la redéfinition des relations entre l’Afrique et le reste du monde

Aminata Touré, députée à l’Assemblée nationale sénégalaise, était présente à la 15e édition de la Worl Policy Conference (WPC). L’ancienne Première Ministre intervenait lors de la plénière « Geoeconomics and Development in a Fragmented World » pour évoquer la place du continent Africain dans la géopolitique mondiale.

S’adressant aux intervenants, Aminata Touré explique qu’il est fondamental de permettre aux femmes (51% de la population) de contribuer aux décisions sociales, économiques, etc. Pour elle, il serait temps que l’on ait une bonne cartographie du terrorisme si l’on veut sérieusement régler la question.

L’ancienne Première Ministre invite, aussi, à un dialogue sur les contentieux pour redéfinir les relations entre l’Afrique et l’Europe, les États-Unis et le reste du monde. L’Afrique a bien compris qu’il faut investir sur ses femmes, ses jeunes et ses institutions.

« Lors de la réunion annuelle du World Policy Conference de Abu Dhabi sur la Gouvernance globale qui a vu la présence de nombreux leaders du secteur privé international, d’anciens chefs de gouvernements, de ministres et chercheurs, nous avons fait remarquer que l’absence au Conseil de Sécurité de l’Afrique qui est composée de 54 pays n’a aucun sens, plus de 70 après la création des Nations Unies.

Nous leur avons aussi fait savoir lors de ce panel d’ouverture, qui avait pour thème « Une géo-économie du Développement international dans un monde fragmenté », que pour crédibiliser le discours sur la gouvernance mondiale, il faut commencer par réparer cette situation injuste qui n’a que trop duré. Nous avons par ailleurs plaidé pour la reconnaissance de la contribution significative des femmes à l’economie mondiale et la nécessité de leur accorder plus de place, de soutien et de respect », a écrit Aminata Touré sur Facebook parcouru par Xibaaru.