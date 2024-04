Amnistie : La loi déjà publiée dans le journal officiel

Après son adoption par l’Assemblée nationale et sa promulgation par le Président Macky Sall, la loi d’amnistie a été publiée au journal officiel le 14 mars dernier. Enquête, qui donne l’information ce lundi, rappelle que le texte permet «à des personnes privées de leurs droits civiques et politiques d’être rétablies dans leurs droits». Il a d’ailleurs permis à Diomaye Faye, élu président de la République, et à Ousmane Sonko, devenu Premier ministre, de recouvrer la liberté et de battre campagne jusqu’à remporter la dernière présidentielle, rappelle Seneweb.

À travers cette loi, Macky Sall cherchait à «apaiser et pacifier l’espace politique afin de préserver la stabilité du pays et de consolider un Sénégal uni, résilient et prospère dans la solidarité, l’équité et l’épanouissement de ses populations».

L’amnistie concerne «tous les faits susceptibles de revêtir la qualification d’infraction criminelle ou correctionnelle commis entre le 1er février 2021 et le 25 février 2024, tant au Sénégal qu’à l’étranger, se rapportant à des manifestations ou ayant des motivations politiques, y compris celles faites par tous supports de communication, que leurs auteurs aient été jugés ou non».