And Gueusseum reçu en audience par le ministre de l’Urbanisme et du Logement

Le mardi 21 décembre 2021 à partir de 19 heures, Monsieur le Ministre de l’Urbanisme du Logement et de l’Hygiène publique a accordé une audience à l’Alliance des Syndicats Autonomes de la Santé (ASAS) AND GUEUSSEUM élargie au Collectif des Acquéreurs de Propriétés à NAMORA dont la délégation était conduite par Mballo Dia THIAM SG SUTSAS et Sidiya NDIAYE SG FGTS et l’ordre du jour portait essentiellement sur :

1. Lecture et remise d’une motion de remerciements à transmettre à Son Excellence Monsieur le Président de la République suite à la signature du décret n° 2021- 700 du 4 juin 2021 portant affectation d’une assiette foncière de 104 hectares pour être inscrite en notre faveur à la Conservation foncière.

2. Demande de mise en place d’un Comité ad hoc de suivi-évaluation pour un monitoring efficace des procédures administratives et techniques qui nous permettront de détenir rapidement notre patrimoine foncier de Daga Kholpa.

Abordant le point 1, Monsieur le Ministre a magnifié le geste de reconnaissance de l’Alliance et du Collectif en prenant l’engagement de remettre personnellement la lettre de remerciements à Son Excellence Monsieur le Président de la République. S’agissant des parcelles à usage d’habitation des ZAC dédiées aux coopératives d’habitat des syndicats, un état des lieux sera fait dans les meilleurs délais avec la Direction en charge du dossier.

Concernant le point 2, Monsieur le Ministre a demandé, séance tenante, à l’Alliance et au Collectif de désigner trois (3) membres pour les représenter dans un Comité ad hoc qu’il installera par arrêté pour un monitoring régulier et efficace de toutes les questions liées aux aspects foncier, administratif et technique sous sa supervision.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance sera levée à 20 heures après des prières pour le développement dans la paix de notre cher Sénégal et à Monsieur le Ministre pour son efficacité prouvée et ses qualités de management basées sur le réalisme et la concertation.

Fait à Dakar, le 26 décembre 2021

Mballo Dia THIAM

Président ASAS AND GUEUSSEUM

Président Collectif des Acquéreurs de Propriétés à NAMORA