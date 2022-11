And Gueusseum se radicalise et durcit la lutte

Radicalisation de la lutte : pourquoi et comment ?

Mesdames Mesdemoiselles Messieurs les journalistes !

En vous invitant cet après-midi du lundi 07 novembre 2022 au siège social de la FGTS, à la suite de l’évaluation du 3ème plan d’actions de l’intersyndicale des Travailleurs des collectivités territoriales-And Gueusseum consacrant 72h de grève des 02, 03 et 04 novembre, le Directoire National de la méga coalition ITCTS-And Gueusseum voudrait vous entretenir des raisons fondamentales motivant la radicalisation de la lutte, de ses conséquences et de ses formes.

En effet, à la suite des mémorables marches de protestation de l’intersyndicale des Travailleurs des collectivités territoriales le 23 août 2022 et celle à Thiès du 27 septembre 2022 de And Gueusseum, la jonction inéluctable des luttes des deux entités syndicales s’est faite autour d’une plateforme minimale commune relative à l’augmentation des salaires et leur harmonisation tant dans les secteurs de la Santé et de l’Action sociale et que des Collectivités territoriales qui, non seulement n’ont encore perçu aucun franc, mais encore courent derrière des arriérés de 104 millions de primes Covid nonobstant les revendications portant parachèvement du statut du personnel des collectivités territoriales sans oublier le sort des Conseillers en Travail social et des communautaires. Cette radicalisation est aussi motivée par l’immobilisme du Ministre de la santé et de l’Action sociale pour la résolution définitive des conflits surtout à Ourossogui, Talibou Dabo et Mbour (Polymed) ainsi que la réhabilitation de Aissatou Mactar BA, arbitrairement démise de ses fonctions d’infirmière chef de poste de santé de Thialy dans le district sanitaire de Kanel pour le fallacieux prétexte de non-assistance à personne en danger d’un patient qu’elle n’a jamais vu et qui ne s’est pas rendu au poste de santé où elle officie.

Mesdames Mesdemoiselles Messieurs,

Le Gouvernement est resté jusqu’ici insensible aux douloureuses conséquences des grèves des travailleurs de la santé et de l’Action Sociale et ceux des collectivités territoriales avec leur lot de privations de pièces d’Etat Civil avec les rentrées scolaire et universitaire, de légalisation de documents administratifs et même de permis d’inhumer de dépouilles mortelles etc. durant les grèves des 21, 22 et 23 septembre, celles des 29, 30 et 03 octobre et tout récemment celles 25, 26 et 27 octobre et celles des 02, 03 et 04 novembre évaluées ce vendredi 04 novembre décidant de la radicalisation.

Cette radicalisation n’est rien d’autre qu’une réponse normale à la logique de pourrissement de notre combat et du mépris de nos tutelles respectives, incapables de trouver des solutions aux préoccupations urgentes et légitimes des syndicats républicains que nous sommes, ayant signé des accords réalistes qu’elles n’arrivent pas à réaliser, sans aucun argument pertinent si ce n’est une tentative improductive de diversion et de division des Travailleurs.

En conséquence de tout ce qui précède, que l’opinion ne soit pas surprise de cette augmentation d’heures de grève générale passant de 72 heures à 96 heures et à la suite du boycott des programmes, du boycott des formations, supervisions et réunions de coordination et de staff et de la rétention de l’information sanitaire et sociale et surtout dans un futur proche, la suspension du programme élargi de vaccination par le dépôt au niveau des médecins chefs de districts sanitaires de tous les intrants et de toute la logistique vaccinale (glacières, motos, équipements) en attendant les journées de grève sans service minimum car c’est parce que par humanisme And Gueusseum respecte les urgences et le service minimum que le Ministère de la Santé et de l’Action sociale continue de nous snober.

C’est pourquoi, s’il y a un pilote dans l’«avion » Primature, il est temps de prendre les manettes dans cette zone de turbulences confirmées par la météo syndicale et de faire en sorte que l’atterrissage ne soit pas forcé pour le bonheur des innocents et valeureux passagers. A la veille des 96 heures de grève à partir de demain, la méga coalition a déjà consommé quatre fois 72 heures de grève soit 288 heures de privations presque totales de soins, de services sociaux de base, de pièces administratifs et de recettes au niveau des 1400 postes de santé sur les 1500 que compte le pays, de 93 centres de santé, de 37 hôpitaux et de 600 Collectivités territoriales. Le « pilote » peut-il laisser faire devant tant d’amertume des travailleurs qui ne réclament que l’équité et la justice pour autant de désarroi des populations qui n’ont que leurs yeux pour pleurer ?

Tout en soutenant la lutte des travailleurs du secteur primaire, il est aussi temps, pendant que le Gouvernement convoque le One Health (unique santé humaine et animale), de mettre aussi fin à la grève du secteur de l’élevage avec ses conséquences néfastes incommensurables si la consommation de viande et de poisson non contrôlée persiste avec les risques de contamination (zoonoses) dans une sous-région aux frontières poreuses avec la résurgence de la fièvre de la Crimée Congo, de la fièvre Ebola et le Covid sont encore d’une actualité préoccupante.

Enfin le Directoire invite les camarades à la persévérance et à la vigilance car il est question de s’inscrire dans la durée quelles que soient les manœuvres d’intimidation de ponction de salaire et de menaces de rupture de contrat brandies çà et là par des autorités administratives et/ou sanitaires au moment où ces travailleurs ont tout donné, en commençant par la jouissance ordinaire d’un congé annuel acquis de haute lutte.

Rappelant le 4ème plan d’actions, il s’agit de 96 heures de grève avec le respect des urgences et du service minimum dans les services médico sanitaires et sociales, les municipalités n’étant pas concernées par les urgences et le minimum. Dans la même veine le Directoire avertit les briseurs de grève et les ingrats défaillants prompts à se bousculer devant les guichets de paiement en cas de victoire après avoir refusé de mouiller le maillot au moment de la lutte pour l’équité et la justice dans le traitement des agents de la Santé et de l’Action Sociale et des Collectivités territoriales ainsi que certains fossoyeurs de notre lutte en sursis dans leur subconscient et condamnés éternellement par le verdict implacable du tribunal de l’histoire parce que sans appel.

Fait à Dakar le 07 novembre 2022

Pour AND GUEUSSEUM Pour L’ISTCTS

Mballo Dia THIAM Sidya NDIAYE

NON A LA DISCRIMINATION. UNIS, NOUS VAINCRONS