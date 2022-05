Ansoumana DIONE au chevet des Sages-femmes de Louga

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM) est présentement à Louga. Et, c’est pour assister au procès des quatre Sages-femmes, placées sous mandat de dépôt, suite au décès de Astou Sokhna, ayant perdu la vie lors de son accouchement à l’Hôpital Amadou Sakhir MBAYE.

Prévu ce jeudi 05 mai 2022, coïncidant avec la Journée Internationale des Sages-femmes, ce procès devra marquer une nouvelle ère de gestion du système sanitaire sénégalais. C’est pourquoi, Ansoumana DIONE apporte son soutien à l’Alliance des Syndicats Autonome de la Santé ASAS AND GUESSEUM, pour la libération de ces Sages-femmes.

Par ailleurs, Ansoumana DIONE condamne l’attitude de Monsieur Abdoulaye DIOUF SARR, Ministre de la Santé et de l’Action Sociale, qui a abandonné ses agents, dans ces moments pénibles. Quoi qu’il en soit, ces quatre Sages-femmes méritent le soutien moral et psychologique des acteurs de la Santé et de l’Action Sociale, et celui de la tutelle, en particulier.

Louga, le 05 mai 2022,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)