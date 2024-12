Ansoumana Dione : « aucun pouvoir ne peut résoudre le problème des Sénégalais »

La Politique au Sénégal : entre mensonge, hypocrisie, trahison, non-respect de la parole donnée, vengeance, méchanceté, entre autres, regrette Ansoumana DIONE.

Que le peuple sénégalais se le tienne pour dit. Aucun parti politique, pouvoir et opposition, réunis, ne peut résoudre les problèmes des citoyens. De 1960 en 2024, tous nos hommes politiques se sont toujours trompés d’ennemis. Présentement, le chômage, l’insécurité, le vol, l’émigration clandestine, le chômage, la pauvreté, la criminalité, pour ne citer que cela, sans oublier les problèmes d’accès aux soins, entre autres, constituent les attentes des citoyens. En clair, nos dirigeants politiques ignorent toujours les véritables préoccupations de la population, au profit de certaines priorités, souvent d’ordre personnel ou clanique.

Pour pouvoir apporter des réponses adéquates aux gros problèmes des sénégalais, les hommes politiques doivent d’abord faire preuve de tolérance, de pardon et surtout de discernement, une fois arrivés à des certains niveaux de prise de décision. Malheureusement, tel n’est souvent pas le cas, la plupart de nos acteurs politiques se distingue, d’abord, dans des règlements de comptes, ce qui ne rime pas, du tout, à la satisfaction de la demande sociale qui hante toujours le sommeil des citoyens. Jusqu’ici, leurs soucis ne sont pas en conformité avec ceux des acteurs politiques et ce réel problème risque encore de perdurer.

Maintenant, l’heure est venue pour que tous les citoyens sénégalais comprennent qu’il nous faut des gouvernants dont le seul et unique souci doit être exclusivement celui des populations qu’ils doivent servir en priorité. En vérité, ce ne sont pas les hommes qui apportent les nouveaux changements attendus par les électeurs. Non, cela est du ressort de Dieu, Le Tout Puissant Seigneur qui, Seul, peut faire descendre sa miséricorde sur les peuples dont les dirigeants ne font pas usage de leurs forces sur les plus faibles. Le rôle d’un pouvoir est de protéger surtout les minorités et non le contraire. Alors, soyons intelligents !

Le 20 décembre 2024,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)