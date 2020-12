Ansoumana Dione : « Diouf Sarr n’est pas un homme de parole »

Ansoumana Dione n’est pas du tout tendre avec le ministre Abdoulaye Diouf Sarr. dans le communiqué ci-dessous adressé à la rédaction de xibaaru, le défenseur des malades mentaux qualifie le ministre de la santé, Diouf Sarr de…menteur

Communiqué

Le Ministre de la Santé et de l’Action Sociale, Monsieur Abdoulaye DIOUF SARR, n’est pas un homme de parole. Il ne sait pas dire la vérité et ne respecte jamais ses engagements. En réalité, il ne travaille pas pour le chef de l’Etat Macky SALL. Sa seule ambition est d’être le prochain Maire de la Ville de Dakar, ce qui l’amène à sacrifier ce Département ministériel qu’il dirige depuis 2017. Il est rare de le voir honorer un rendez-vous, une très mauvaise attitude, bannie par toutes nos religions et cultures.

A maintes reprises, il s’est engagé à accompagner l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux. Combien de fois a-t-il promis de restituer à l’ASSAMM son Siège de Kaolack, pour la résolution de l’errance des malades mentaux ? Malgré la recommandation, dans ce sens, de la Direction Générale de l’Action Sociale, à travers un document, signé depuis mai 2020, par le Docteur Arame TOP SENE, il s’y oppose comme si cette couche vulnérable n’a pas droit à la santé et au bien-être.

Avec cette seconde vague de Covid-19, ajoutée à l’affaire des centres de redressement de Serigne Modou Kara, il devrait se préoccuper de la question des malades mentaux errants et des jeunes victimes de toxicomanies. Mais, il est seulement à la recherche de l’argent, aidé en cela par certains Directeurs, n’ayant aucune ambition pour le secteur de la Santé et de l’Action Sociale. En clair, Abdoulaye DIOUF SARR est un danger public et c’est au Président Macky SALL, de prendre ses responsabilités.

Rufisque, le 08 décembre 2020,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)