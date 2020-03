Ansoumana Dione : « Le Coronavirus affecte la santé mentale »

Après l’économie, entre autres, le Coronavirus risque de causer de graves conséquences sur la santé mentale, notamment, avec l’augmentation du nombre de malades mentaux dans le monde. Et, c’est Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM), qui attire déjà l’attention de la Communauté internationale, sur l’un des pires dégâts que cette maladie pourrait engendrer au niveau des pays touchés.

D’emblée, fait remarquer l’expert sénégalais en santé mentale, la peur, l’angoisse, l’ancienneté, le stress, la psychose ont totalement fini de gagner la plupart de la population de la planète, vu les ravages incommensurables de ce Coronavirus. De plus en plus, regrette Ansoumana DIONE, le nombre de décès s’alourdit, emportant, parfois, plusieurs membres d’une même famille ou communauté, l’humanité vivant une sorte de guerre mondiale, contre un seul ennemi invisible, intrépide et impitoyable.

C’est pourquoi, Ansoumana DIONE demande à l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), de prendre, dès à présent, les dispositions nécessaires, pour faire face à cet autre problème qui guette l’humanité, même après la fin de cette pandémie. Pour preuve, le Président de l’ASSAMM rappelle le cas du Rwanda qui, après un génocide, avait connu une très forte augmentation du nombre de malades mentaux, ce qui avait poussé le Gouvernement à accentuer la lutte dans ce sens.

Par ailleurs, Ansoumana DIONE sollicite l’accompagnement du Président Macky SALL et du Ministre de la Santé et de l’Action Sociale, Monsieur Abdoulaye DIOUF SARR. Ce, précise-t-il, pour la prise en charge et la réinsertion sociale des milliers de malades mentaux errants que compte le Sénégal, tant pour leur bien-être que pour la sécurité de la population, ces concitoyens vulnérables, abandonnés à eux-mêmes, dans la nature, pouvant contribuer à propagation de cette terrible maladie du Coronavirus.