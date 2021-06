Ansoumana Dione : « Les locales de 2022 ne sont pas une anticipée de la présidentielle de 2024 »

Une élection présidentielle est un rendez-vous entre un homme et un peuple. C’est clair, n’est-ce pas ? Alors, pourquoi certains veulent établir un lien entre les élections locales de 2022 et la présidentielle de 2024 ? Pire, ils commettent l’erreur de considérer ces joutes municipales comme étant une anticipée de cette élection devant aboutir à un choix décisif, pour la succession du Président Macky SALL au pouvoir.

Qu’ils se le tiennent pour dit. Ce n’est pas parce qu’un parti ou coalition a gagné dans toutes les localités, que le vainqueur de cette présidentielle de 2024, sera issu de leur camp. Egalement, d’autres parlent de projet, pour faire accéder leur formation politique à la Magistrature suprême, comme s’il suffisait juste d’avoir de bonnes idées pour gagner cette élection très déterminante pour l’avenir de notre nation.

Pour Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM) et Leader du Mouvement « Jaamu Askan wi », le Serviteur du Peuple, l’élection présidentielle de 2024, sera enfin une occasion pour le peuple sénégalais, de choisir un Président de la République, sur des bases claires et en dehors de la classe politique, pouvoir et opposition, confondus.

Rufisque, le 24 juin 2021,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)