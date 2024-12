Après les législatives…Amadou Ba prépare une tournée nationale

Dans un communiqué rendu public par la Nouvelle Responsabilité (NR), il a été informé que le candidat de Jamm ak Njerin lors des législatives, Amadou Bâ compte initier une tournée nationale.

«Le président Amadou Ba entreprendra très prochainement une tournée nationale pour remercier personnellement les investis, les militants, et toutes celles et tous ceux qui ont œuvré sans relâche à nos côtés », a-t-on écrit sur la note..

Avant d’ajouter : « Cette tournée sera aussi l’occasion de renforcer l’unité, la cohésion et la mobilisation autour de notre vision commune». »Dans la foulée, La Nouvelle Responsabilité a invité « les militants et sympathisants à s’organiser activement au niveau des terroirs pour assurer l’implantation durable et efficace de notre parti. Ensemble, bâtissons une force politique enracinée dans le peuple et tournée vers l’avenir »»