Après les législatives…Cissé Kane Ndao appelle à «l’union sacrée pour le Sénégal»

APRÈS LES LÉGISLATIVES : RÉUSSISSONS L’UNION SACREE POUR LE SÉNÉGAL

Après la victoire du Pastef aux Législatives, l’heure est à l’installation de l’Assemblée nationale, et à l’attente du nouveau gouvernement qui ne manquera pas d’être mis en place, comme il est de tradition.

A notre humble avis, la question du maintien du Premier Ministre à son poste ne fait l’ombre d’aucun doute. L’homme qui a théorisé le projet et a cristallisé la volonté de changement du peuple sénégalais est en effet le leader dont la légitimité engendre une confiance absolue du peuple, en plus de son adhésion inconditionnelle à sa vision. Il est le mieux habilité à piloter sa mise en œuvre.

Aujourd’hui, le contexte géopolitique et économique mondial et régional commande l’union de toutes les forces vives de la nation, pour dans un même élan, réussir la transformation systémique de notre pays, sans heurts.

A ce propos, tout citoyen sénégalais espère l’union sacrée de toute la classe politique autour du seul intérêt national, pour aider le régime du Président Bassirou Diomaye Faye à mener à bon port le navire Sénégal.

Pour ce, qu’il invite son Premier Ministre à entamer des consultations avec toutes les listes présentes à l’Assemblée nationale, en vue de la constitution du nouveau gouvernement. Le débat sur la situation économique sera posé, les changements envisagés exposés. Et cette compréhension mutuelle des enjeux, auscultés sous le miroir citoyen et patriotique de chacun de ces acteurs politiques scellera un pacte national de stabilité et de gouvernance renforcé par l’adhésion des syndicats, pour que notre pays traverse sans encombres les écueils qui se dressent sur notre chemin.

Le Président Ousmane Sonko a certainement les qualités pour réussir cette initiative : « un grand homme attire les meilleures personnes et sait comment les lier ensemble », ainsi que l’affirmait Goethe.

Il en a le devoir aussi. Surtout que son engagement politique pour le Sénégal est totalement désintéressé. En effet le projet du Pastef qu’il a su faire adopter par le peuple Sénégal n’est pas le carriérisme de ses cadres, mais le salut de la Nation. C’est en cela que l’approche politique qu’il a vulgarisée à la tête de ce parti n’est pas réformiste, mais révolutionnaire.

Dès lors, il lui appartient de s’élever à la hauteur de ses modèles et références en politique, en se posant en homme de consensus, et en rassembleur : « on ne fait pas une coalition pour barrer la route, mais pour ouvrir un chemin » en effet.

Ousmane Sonko a donc la responsabilité historique de transformer l’immense espoir du peuple sénégalais en une énergie positive pour mettre enfin notre pays au travail.

C’est dire alors que « le temps n’est pas celui des récompenses, mais du rassemblement des talents », avec lui, sous la conduite du Président Bassirou Diomaye Faye.

Par ailleurs, il convient de se demander si l’architecture gouvernementale, sans doute mise en place plus pour tenir une promesse électorale que pour un souci plus marqué d’efficacité ne devrait pas être revue.

Après quelques mois de fonctionnement, il parait clair que la super structure de certains départements ministériels en fait des mammouths difficiles à manœuvrer, et sous cet auspice, mieux d’organisation, quitte à augmenter la taille du gouvernement serait indiquée.

A titre d’exemple, au vu des enjeux, le Ministère des collectivités territoriales pourrait être remis en place ne serait que pour mieux piloter l’érection des pôles territoires et le renforcement de la territorialisation des politiques publiques.

Aussi Les transports maritimes pourraient être rattachés à la Pèche, la Culture détachée des Sports et la Jeunesse couplée à l’Emploi.

« Ce n’est pas dans le statu quo qu’on se préparera un avenir meilleur. Ni la frilosité et les certitudes qui nous permettront d’avancer » ainsi que l’affirmait Steve Jobs.

Le Président Bassirou Diomaye Faye et le Premier Ministre Ousmane Sonko ont tous les leviers pour réussir la construction d’un Sénégal nouveau, en réussissant le challenge historique de rassembler le peuple sénégalais pour le même but : l’émergence économique et sociale de notre pays.

Cissé Kane NDAO

Président ADER