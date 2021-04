Après l’incendie…Diouf Sarr à l’hôpital Magatte Lô

Abdoulaye Diouf Sarr a effectué le déplacement à Linguère où quatre (4) nouveau-nés ont péri dans un incendie à l’hôpital Maguette Lô, pour exprimer son soutien aux mamans.

« C’est avec beaucoup de peine que je vais m’adresser à vous. Nous partageons la douleur de ses mamans. J’aimerais leur apporter le soutien du président de la République, du gouvernement et du peuple sénégalais. C’est extrêmement douloureux, ce qu’il faut noter, c’est que nous avons vu trois mamans, qui dans la dignité nous ont parlé dans une croyance extraordinaire et aujourd’hui, fondamentalement, nous sommes venus leur apporter un soutien », a expliqué le ministre de la Santé et de l’action sociale.

Vu les circonstances, Diouf Sarr n’a pas voulu aller trop loin. Le ministre a soutenu que le gouvernement sera a côté de ses mamans « pour apporter tout le soutien nécessaire ».

Abdoulaye Diouf Sarr a fait savoir que l’enquête est en cours pour déterminer les causes de cet incendie. Toutefois, il n’a pas voulu avancer sur le dossier au plan technique.