Arguties & Arguments juridiques : CAMARA/SOUGOU à coup de plumes

Assurément comme le malheur, le bonheur également n’arrive jamais seul.

À peine que s’envole la brume BORIS/BACHIR nous laissant émerveillés,

nous voici envahis de nouveau par une autre : CAMARA/SOUGOU!

CAMARA/SOUGOU! Tellement de différences autant sur la forme que sur le

fond. Tellement de différences entre les auteurs, disions-nous…la preuve :

1- http://xalimasn.com/seybani-sougou-ou-la-misere-du-droit-reponse-

a-un-juriste-versatile-et-complexe-par-nfally-camara/

2- http://xalimasn.com/m-nfally-camara-un-enseignant-chercheur-ne-

doit-pas-mentir-par-seybani-sougou/

Waw! En fin de compte, quoi retenir de ce duel à coup de plumes?

CAMARA/SOUGOU! Professeur/Juriste, c’est toute la chicane qui oppose les

deux auteurs. Doit-on vraiment s’en offusquer? Non et non! Bien entendu,

il faut avec générosité et audace aller au-delà en essayant d’extraire le

substrat principal (le manteau revêtu par chacun) qui traverse les plumes

en présence afin de mieux pointer du doigt le rôle essentiel ici du

juriste(SOUGOU), là du professeur(CAMARA).

Nul ne peut être contre la vertu! De ce fait disons-le tout de go. Le juriste,

en convoquant Jean Matringe c’est « l’ingénieur des normes juridiques,

celui qui sait certes comment en dégager la signification et la portée, mais

aussi celui qui sait par quels processus ces normes adviennent à l’existence,

selon quelles trajectoires ces normes vivent, évoluent, interagissent,

somnolent, sombrent dans l’oubli, vieillissent, se périment, se réveillent,

comment éventuellement elles ressuscitent ou sont réactivées. Celui qui a

saisi et maintient en éveil la compréhension et la maîtrise de la naissance,

de la « composition du droit », de la vie et de la mort des normes

juridiques».

Mieux, le juriste supérieur est, pour Alain Didier Olinga, «celui qui a été

saisi par la conscience de l’importance éthique de son savoir, […] d’un

savoir devant être résolument mis au service de la dignité de la personne

humaine […] le juriste est l’adepte d’un code méthodologique ; toutefois,

tel que nous ne pouvons ne pas le concevoir, il est nécessairement le

serviteur d’une éthique humaniste ; pour concilier rigueur méthodologique

et impératif humaniste, le juriste doit être le défenseur permanent d’une

dogmatique éthique».

Par contre, le professeur pour ne pas dire l’enseignant –celui du cours

maternel autant que celui des universités – même coincé entre l’arbre et

l'écorce, doit plus aider à faire dépasser les préjugés qui gangrènent la

cohésion sociale, à restaurer les convergences qui peuvent émaner des

controverses et surtout à préserver la diversité des modèles, des

approches, des opinions. Justement, c’est en cela encore aujourd’hui que

nous croyions fortement à l’instar de l’écrivain Jean Guéhenno que le

Professeur pourrait être cet « homme qui pense mieux devant les autres,

avec les autres et pour les autres, que seul et pour lui seul ».

Cependant, c’est une redondance encombrée de faits d’affirmer que notre

Sénégal survit toujours à la merci des subtilités des Sciences juridiques et

particulièrement des juristes, des praticiens du droit et de certains

enseignants de droit malveillants aux agitations fiévreuses et péremptoires.

Pire, la justice sénégalaise, à l’instar de celle d’autres pays, traverse de

multiples crises qui sont d’ordres matériel, fonctionnel, moral voire

identitaire. Contrairement à notre aspiration commune comme Peuple

souverain et résolument engagé dans la voie irréversible de la démocratie,

la séparation des pouvoirs au Sénégal tant chantée est réduite

malheureusement à une retentissante « fiction constitutionnelle».

Des fonctionnaires du corps judiciaire sénégalais ayant l’honneur et le

privilège de requérir au nom de l’État et de la loi, éprouvent la plupart du

temps de multiples difficultés à faire front aux assauts répétitifs et aux

pressions sournoises provenant principalement d’un Pouvoir exécutif

animé par une prétention arbitraire, absurde et fortement imbibé de

calculs de politiques politiciennes. Beaucoup d’entre eux vivent à la merci

d’une tutelle tyrannique qui fait de la coercition du droit et du monopole

de la violence illégitime son emblème.

Aussi, le juge judiciaire sénégalais, pourtant « pilier de l’ensemble du

système de justice » brave et engagé qu’il veuille paraître tristement

devant nous autres, avec les handicaps majeurs connus de tous, ne peut

plus jouir de l’indépendance suffisante pour rendre à la règle de droit sa

finalité essentiellement sociale ou simplement faire briller son caractère

général, abstrait et obligatoire. Pourtant, ce principe de l’indépendance

judiciaire par rapport aux autres pouvoirs de l’État doit être au bénéfice

exclusif des Citoyens, et non des juges. Car il est crucial au maintien de la

confiance de la population dans l’administration de la justice, y compris

dans l’impartialité de la magistrature.

C’est la somme d’efforts de qualité soutenus qui conduit à une justice plus

efficace, un gain pour l’ensemble de la société. Rendre justice,

reconnaissons-le, ne se limite pas à trancher des litiges. Rendre justice doit

demeurer pour tous les acteurs concernés un sacerdoce de premier rang

qui inclut ,d’abord et avant tout, une volonté politique bien assumée et une

saine gestion des juridictions dans le but de favoriser, entre autres,

l’utilisation optimale des ressources judiciaires en limitant les délais, en

appliquant de manière juste, simple, proportionnée et économique la

procédure; et en s’assurant que les droits des parties s’exercent dans un

esprit de coopération, de conciliation, d’équilibre et surtout, surtout de

respect.

C'est justement là où le bât blesse nous poussant en définitive et avec

amertume à nous convaincre, à la suite du doyen Carbonnier, que dans

notre cher Sénégal « le droit n'est pas cet absolu dont souvent nous

rêvons». Donc, toute confusion des rôles, dans un contexte aussi émotif et

critique, est à dénoncer vigoureusement et à proscrire avec raison. QUÆ

SUNT CÆSARIS, CÆSARI !!!

CAMARA/SOUGOU, un vrai régal pour notre esprit de profane!