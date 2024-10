Arrestation de Bougane : «Depuis quand aller à Bakel constitue un délit ?»

Le Parti Républicain et Citoyen (P.R.C) dénonce sans réserve l’arrestation et le placement sous mandat de dépôt de Bougane Gueye Dany et appelle à sa libération immédiate.

Le PRC se demande depuis quand aller à BAKEL constitue un délit ? quand bien même l’itinéraire de Bougane était différent de celui du Président qui était dans les airs.

Le PRC rappelle à l’opinion publique que la liberté de circuler, d’aller et de venir est garantie par la Constitution du Sénégal.

Le PRC appelle les nouvelles autorités à respecter la liberté d’opinion des opposants garantie par la Constitution et les lois.

Le Secrétaire Général national

Amadou Moctar NDIAYE

Ex Conseiller Technique du Ministre du Développement industriel et des Petites et Moyennes Industries