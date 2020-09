Arrestation…Y’en a marre va porter plainte !

Suite à l’interpellation de sept de ses membres, dont le coordonnateur Aliou Sane, devant le siège d’Orange sur la Vdn, le mouvement Y’en a marre compte porter plainte, renseigne Libération online. Face à la presse, Thiate et Cie ont dénoncé leurs conditions de détention au commissariat de Dieuppeul.

« Il y aura une suite judiciaire. On ne va pas laisser passer cette fois-ci. Dès demain, nos avocats vont travailler sur la plainte pour qu’on n’arrête ça. La justice sénégalaise doit prendre ses responsabilités. On nous fait arrêter, on nous fait dormir en cellule et au petit matin, on nous libère, sans charge », préviennent les activistes.

Pour rappel, les membres de Y’en à Marre ont été embarqués mardi dernier, alors qu’ils voulaient déposer une lettre de protestation contre l’opérateur de téléphonie. Ils ont été libérés le lendemain « sans charge ».