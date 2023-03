Arrestations d’élèves et d’enseignants : Le Seppi monte au créneau

Le Bureau exécutif national (Ben) du Syndicat des enseignants pour le progrès, la performance et l’innovation (Seppi), tout en réaffirmant sa ligne d’indépendance vis-à-vis des partis politiques et autres groupes de pression, s’indigne et condamne fermement les arrestations massives d’élèves et d’enseignants en rapport avec les manifestations du jeudi 16 mars. Le syndicat dénonce vigoureusement les «violations de l’espace scolaire par les Forces de sécurité» et invite les «militants, sympathisants, collègues de tous les ordres d’enseignement, à observer une journée de sensibilisation» du personnel enseignant.

Le Seppi, repris par Le Quotidien, appelle à une grève totale de soutien aux syndicats en lutte aujourd’hui pour le traitement diligent de la situation administrative, afin de mettre les 5000 enseignants dans des conditions optimales de travail et d’existence. Il demande également l’abrogation de ce fameux décret 74-347 du 12 avril 1974. «Ce qui naturellement, conduirait à la suppression de ce statut inacceptable d’enseignants décisionnaires, qui précarise gravement leur situation sociale et professionnelle», commente-t-on dans un communiqué du Seppi. Il s’y ajoute la libération sans conditions de tous les élèves et enseignants en détention.

Par ailleurs, le Seppi ne comprend toujours pas pourquoi autant de lenteurs constatées pour l’intégration dans la Fonction publique des 5000 enseignants. Pour le cas des enseignants dits décisionnaires qui vivent, en fonction «ou en position de retraités, dans des difficultés, des injustices inqualifiables», le Seppi estime que les textes désuets qui les régissent encore en sont, en partie, la principale cause. En outre, le syndicat demande à l’Etat de reverser leurs cotisations à la retraite au Fnr, mais surtout de prendre en charge (par compensation), au moins de 5%, le gap antérieur desdites cotisations, à partir d’une enveloppe spéciale pour booster leur pension.