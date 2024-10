Arrêté sur le voile : Kalidou Diallo trouve «irrationnel de s’attaquer…à l’Eglise»

L’ancien ministre de l’Education nationale, Kalidou Diallo, a réagi à l’arrêté du Men sur les règlements intérieurs des écoles. Analysant ainsi la décision prise par les nouvelles autorités d’exiger aux écoles de garantir dans leurs règlements intérieurs «l’acceptation du port de signes religieux tels que le voile, la croix, les perles sacrées», l’ancien ministre sous le régime du Président Wade «trouve politiquement irrationnel de s’attaquer de fait à l’Eglise sur une question déjà réglée».

Et le consultant sur l’Education, le travail et le dialogue social de s’interroger : «Peut-on imposer aux écoles et aux écoles coraniques des élèves tête nue, jupon ou robe courte ?» Même s’il trouve l’arrêté intéressant, M. Diallo estime que «la question du voile est en principe réglée en partie depuis 2011» sous son «magistère» et avait aussi, avec son «collègue le ministre Mamadou Talla, trouvé un consensus (ministère, église et parents d’élèves concernés)».

De l’avis de Kalidou Diallo, «la priorité est la mise en application» du paragraphe de la loi d’orientation qui parle de «la scolarité obligatoire pour les enfants des deux sexes âgés de 6 à 16 ans». L’ancien ministre rappelle que «l’Etat a l’obligation de maintenir au sein du système scolaire les enfants âgés de 6 à 16 ans». «La scolarité obligatoire est assurée gratuitement au sein des établissements publics d’enseignement (loi 91-22 modifiée par la loi 2004-37)», a-t-il souligné dans Le Quotidien. Avant d’ajouter : «J’espère bien que Monsieur Guirassy demandera à toutes les écoles de s’y conformer.»