Assemblée : Guy Marius Sagna adresse trois questions écrites au gouvernement

J’ai demandé aujourd’hui au gouvernement du président Macky Sall de venir s’expliquer devant les députés conformément aux articles 92 et 94 du règlement intérieur de l’assemblée nationale à travers deux questions d’actualité sur :

1- l’impacts de l’installation des China Mall, Hypermarché Exclusive, Auchan, Carrefour…sur le commerce, les commerçant.e.s. sénégalais.e.s et leur lien avec l’émigration irrégulière et l’augmentation de la pauvreté

2- la position du gouvernement du Sénégal sur l’annonce par Emmanuel Macron de la réduction de la présence néocoloniale française au Sénégal et la co-gestion de sa base militaire

Mais j’ai également déposé une PROPOSITION D’UNE MISSION D’INFORMATION EN REPUBLIQUE DE TUNISIE VISANT A APPRÉCIER LA SITUATION DES COMPATRIOTES SENEGALAIS, DES CITOYENS DE LA CEDEAO, DES RESSORTISSANTS AFRICAINS ET DES MIGRANTS

Pendant que Macky Sall et son gouvernement s’occupent de liquider des opposants, d’emprisonner des journalistes et les militants de PASTEF et de voler un troisième mandat illégal et illégitime, nous posons des débats sur les préoccupations des sénégalais.

La lutte continue à l’hémicycle.

La lutte continue en dehors de l’hémicycle.

Ensemble nous vaincrons !

Guy Marius Sagna