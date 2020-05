Assouplissement des mesures : Le RAPEL est en phase avec le Président

Face à la recrudescence des cas positifs de Covid-19 et aux rigueurs imposées par les mesures liées à l’état d’urgence et au couvre-feu, le Président Macky Sall, était devant un dilemme cornélien.

Fallait-il renforcer les mesures édictées et aller vers un confinement général et/ou sectoriel ?

Fallait -il alléger les mesures et permettre une reprise des activités économiques nationales dans un pays où le secteur informel occupe plus de 70% de la population active ?

Après avoir bien écouté et compris le message des Sénégalais, le Président, dans son adresse à la Nation du 11 mai 2020, a fait le difficile choix d’assouplir les mesures en :

– Réaménageant les horaires du couvre-feu ;

– Rouvrant les lieux de culte et les commerces;

– Rapatriant les corps des Sénégalais de la diaspora décédés du COVID;

– Reprenant partiellement les cours dans les écoles et universités à partir du 02 juin 2020.

Aussi, il a proposé une nouvelle stratégie pour une reprise des activités essentielles de nos compatriotes qui doivent en même temps veiller à préserver leur santé et celle de la communauté.

Ainsi, il a réitéré la responsabilité de l’Etat qui continuera à veiller à l’application rigoureuse des mesures de contingentement de la pandémie et la responsabilité de chacun et de chacune d’entre nous.

Nous le remercions et félicitons pour cette attitude courageuse guidée par le sens de la responsabilité et de l’anticipation pour la préservation des intérêts matériels et moraux des Sénégalaises et des Sénégalais.

Aussi, nous demandons aux partis politiques de la mouvance présidentielle et aux mouvements de soutien de renforcer l’union sacrée autour du Président pour l’aider à venir à bout de cet ennemi dangereux.

Nous associons à nos remerciements et félicitations le Ministre de la Santé et de l’Action sociale et l’ensemble du personnel de santé, le Ministre de l’Intérieur, le Ministre des Forces armées et l’ensemble des forces de défense et de sécurité ainsi que tout le gouvernement pour les efforts inlassables déployés dans la lutte contre le COVID-19.

Nous lançons un appel à tous les acteurs de la vie nationale pour une synergie de pensée et d’action ayant comme seule finalité la victoire contre la pandémie.

En effet, dans la résilience agissante et solidaire, nous vaincrons le Coronavirus, par la grâce de Dieu !

Le Coordonnateur

Serigne Mbacké NDIAYE-Commissaire Cheikhna KEITA- Matar NDIAYE – Samba DIAW- Dr Mouhidine Adoukhadre SANOKO- Saer Laye SEYE- Cauchin