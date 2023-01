Astou Dione-Cheikh Yérim…C’est le divorce !

Quatre mois après avoir célébré leur mariage, c’est déjà la rupture entre Cheikh Yérim Yérim Seck et Astou Dione. Nous pouvons, en effet, vous confirmer que la journaliste de 2stv a quitté le domicile conjugal.

On en sait également un peu plus sur les raisons de ce départ. En réalité, la jeune dame a appris qu’elle n’est pas la 3eme « niettel » du journaliste, comme beaucoup le croyaient. « On ne sait même pas quelle place elle occupe, quatrième épouse ou même plus … », nous indique une source.

Une autre source nous a révélé que l’animatrice aurait été mise au parfum du nombre réel de femmes de Cheikh Yérim Seck par le biais d’une enquête qu’elle a diligentée pour en savoir plus sur les absences fréquentes de son époux du domicile conjugal. Des investigations qui lui auraient permis de découvrir le pot aux roses.

Source : Seneweb