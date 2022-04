Ansoumana Dione exige le départ de Diouf Sarr pour la mort de…

Ansoumana Dione (à gauche) et le ministre Abdoulaye Diouf Sarr (à droite)

Justice pour Astou Sokhna : l’ASSAMM exige la démission de DIOUF SAFF.

Les quatre sage-femmes, placées sous mandat de dépôt, dans l’affaire dite Astou Sokhna, décédée lors de son accouchement à l’Hôpital Amadou Sakhir MBAYE de Louga, seront jugées ce mercredi 27 avril 2022. En prélude à ce procès tant attendu, l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM) exige la démission immédiate et sans condition du Ministre de la Santé et de l’Action Sociale, Monsieur Abdoulaye DIOUF SARR, responsable morale de cette grosse tragédie nationale, endeuillant tout le peuple sénégalais.

Depuis son arrivée à la tête du Ministère de la Santé et de l’Action Sociale, en 2017, Monsieur Abdoulaye DIOUF SARR n’a fait que s’enrichir au détriment de notre système de santé. Conséquences, nos hôpitaux sont dépourvus de moyens humains, financiers, logistiques, matériels, entre autres, entrainant le décès de beaucoup de citoyens sénégalais. Pire, il s’oppose à la prise en charge et à la réinsertion des quatre mille de malades mentaux errant à travers le pays et ces derniers meurent sans assistance, en perdant toute leur dignité humaine.

Certes, la Justice doit faire son travail sur cette affaire Astou Sokhna. Mais, vu la gravité des faits, devenus récurrents au Sénégal, le Ministre de la Santé et de l’Action Sociale ne doit pas être à son poste, le jour du procès. C’est pourquoi, nous invitons Monsieur Abdoulaye DIOUF SARR, à bien vouloir démissionner, ne serait-ce que pour la mémoire de la défunte. Ainsi, il mettra également à l’aise, le chef de l’Etat Macky SALL dont la confiance en l’homme, ne souffre d’aucun doute. Que le droit soit dit et prions pour le repos de l’âme de Astou Sokhna.

Rufisque, le 24 avril 2022,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)