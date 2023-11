Attaques répétées de Bara Gaye contre le maire de Mbacké : Saliou Dieng s’érige en bouclier

Bara Gaye, Directeur du Sneips et adjoint au maire de Mbacké est très remonté contre le premier magistrat de Mbacké Gallo Ba. Il ne passe pas un jour où l’adjoint au maire dégaine pour tirer à boulet rouge sur son allié de parti. Face à ses agissements, Saliou Dieng, conseiller municipal monte au créneau pour fustiger l’attitude de Bara Gaye et apporte des éclaircissements.

Tres remonté, Saliou Dieng de dire : « Je suis surpris et très stupéfait pour cette diatribe de Monsieur le Maire Lamine Bara Gaye. D’abord, en tant que membre du bureau du conseil municipal qui est une instance solidaire, tu es aussi interpellé que le maire que tu accuses à tord, en avançant des histoires qui n’existent que dans ton imagination fertile ».

Poussant son argumentaire plus loin, le socialiste de déclarer : « Ensuite, le maire qui n’est préoccupé que par la satisfaction des besoins de ses mandants est conscient de cette situation que l’actuel conseil municipal a hérité comme tu l’as bien précisé dans ton réquisitoire qui ne repose sur aucun fait réel. Tu es connu comme adepte de ceux qui profitent de certaines situations pour se désolidariser de tous.

J’attire l’attention des membres de ce forum que l’auteur de ce texte n’est pas un étranger parmi nous. On le connaît tous. On sait tous comment il agit. On sait tous comment il manque de solidarité », finira t-il de parler.

En tout état de cause, le manque de solidarité est très visible au conseil municipal de Mbacké depuis un certain temps. Ce qui d’ailleurs alimente les sujets de discussion dans les grandes places et les panels.

Abdou Marie Dia pour Xibaaru