Attention les masques risquent d’être fatales à la reprise !

Entre risque et danger

Je l’avais dit et je le répète : Le port de Masque ne peut pas et ne doit pas se faire pour une longue durée (Possibilité de suffocation et de trouble de la conscience par manque d’oxygène).

Voici l’exemple, le Ministre de l’Enseignement Supérieur Cheikh Oumar Hanne s’est débarrassé de son masque juste après 30 mn ( Il ne faut pas lui en vouloir, car c’est une réaction naturelle).

Laissez les enseignants et les élèves dans une salle pendant 4 heures de temps sans masque est un risque énorme de contamination mais aussi les faire porter des masques serait un danger de suffocation et/ou de trouble de conscience.

Imaginer un Professeur de Philosophie, de mathématiques ou de français qui parle derrière un masque pendant 4 heures !!

Je pense qu’à ce rythme tout le monde va un danger au Sénégal.

Surtout dans les zones le thermomètre affiche plus de 35 degrés, imaginez les conséquences que ce cas de figure peut entraîner. Pour dire vrai, il ne faut pas négliger ces détails importants qu’il faut prendre en compte ne serait-ce que pour assurer un minimum de sécurité aux élèves et aux enseignants. Sinon souhaiter Bon courage aux enseignants, aux élèves et aux parents et une

Bonne reprise à tout le monde éducatif.