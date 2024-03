Audition Ngagne Demba Touré : Un greffier inculpé par le doyen des juges

Suite à l’affaire Ngagne Demba Touré, Me Ibrahima Sarr a été inculpé et mis en liberté provisoire par le doyen des juges. Il est inculpé pour outrage à magistrat, violences et voies de fait à magistrat et discrédit sur une décision de justice. Il faut noter que pendant l’audition du greffier et responsable de la jeunesse de l’Ex-Pastef, ses collègues avaient envahis le tribunal, fait irruption dans le bureau du juge Mamadou Seck, selon Seneweb.

Par ailleurs, Me Ibrahima Sarr affirmait face à la presse que « le juge a utilisé des termes de lâcheté dans son mandat d’arrêt international. On l’a vu dans ses actes et ses paroles. Quand il a dit que Ngagne Demba a fui lâchement pour s’exiler ailleurs, nous on dit que lâcheté a été de son côté. Et cette lâcheté s’est encore vue quand il a voulu priver à Ngagne Demba tous ses privilèges de juridiction ». Il disait en outre qu’avec cet acte, « le juge venait de signer l’arrêt de division de la famille judiciaire et que les greffiers prendront toutes leurs responsabilités ».