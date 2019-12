Awa Niang : « Je refuse de parler du troisième mandat »

Awa Niang, deuxième questeur de l’Assemblée nationale, député de la mouvance présidentielle, responsable politique APR à Dalifort (département de Pikine) refuse catégoriquement de parler d’un éventuel troisième mandat de Macky. Elle était l’invité de l’émission Face2Face de la TFM animée par la talentueuse journaliste Aïssatou Diop Fall Niang : « Je n’en parle pas. Il y a la discipline de parti et notre chef de parti nous interdit d’en parler. Et nous appliquons à la lettre tout ce qu’il nous dit. Et ce n’est pas le moment d’en parler. Quand le moment viendra on en parlera ».