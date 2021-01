Bacary Seck donne son intime conviction sur…la Mairie de Saint Louis

Saint-Louis, ville lumière, aux éclats ternis par plus d’une dizaine d’années de pilotage aveugle, de pilotage à vue car ayant vu se succéder des « élus » sans programme aucun. Nous nous languissons de cette période où feu Ousmane Masseck Ndiaye ( PSL) était le maire de cette belle ville, Ousmane Masseck Ndiaye, dont le nom retentit à chaque coin de rue de la vieille capitale ( tant il a fait pour Saint-Louis et pour beaucoup de Saint-Louisiens), cette capitale du bon goût et de l’élégance qui tendent à disparaître, tellement son visage est devenu hideux et nauséabond.

À chacun de nos « pélerinages mensuels » dans notre chère ville, monumentale devient notre tristesse, à la vue de cette insalubrité dans les coins et recoins des différents quartiers que nous sillonnons, ces odeurs pestilentielles qui dégagent et polluent l’air, cet air si vivifiant que nous adorions respirer et qui nous procurait un bien-être incommensurable; cet air qui, présentement, est synonyme de maladies.

Qu’avons-nous fait pour mériter ce triste sort? De mauvais choix? Ou bien, sommes-nous adeptes du fatalisme. »Yalla bahna » ( Dieu est grand) disent souvent certains qui refusent de trouver des solutions aux problèmes. Avons-nous oublié que « Yalla Yalla bay sa toll » ( Aide-toi et le Ciel t’aidera)?

Les deux semblent être les principaux vecteurs qui ont conduit Saint-Louis dans cette profondeur abyssale jonchée de saletés, d’eaux stagnantes, de puanteurs excessives…

Et pourtant, Ndar regorge de ressources humaines de qualité, des hommes, des femmes et des jeunes capables de redorer le blason de la ville de Mame Coumba Bang! Alors, quel est le véritable problème ? Gérer une localité ne signifie nullement rebaptiser les rues, avenues, établissements et autres infrastructures publics. Il est inimaginable qu’un élu local, à l’heure du bilan, n’aie, dans son escarcelle que le changement de nom de certains lieux.

Il faudrait un programme adéquat qui puisse répondre aux besoins des populations en termes d’insertion des jeunes, d’emplois et d’employabilité, d’assainissement, d’éclairage public…et le tout, sans regarder les appartenances politiques des uns et des autres.

Saint-Louis nous appartient à tous, saint-louisiennes comme saint-louisiens, femmes comme hommes, vieux comme jeunes. Son avenir, sa prestance, sa notoriété, son lustre, son développement nous incombent à chacune et à chacun. Pourquoi fermons-nous les yeux sur le saccage de son élégance multiséculaire ? Ndar, n’a t-il pas formé des Chefs d’États qui sont devenus la fierté de l’Afrique en général ? Pourrait-on parler de Saint-Louis, capitale du bon goût et de l’élégance alors qu’à chaque détour de ruelle le besoin de vomir se fait sentir? Devons-nous laisser cet héritage, que nous enviait tout le monde, nous glisser entre les doigts parce qu’uniquement nous n’avons pas su nous lever à temps? dire non? nous impliquer corps et âme pour notre ville?

Non! Il est temps que nous Saint-Louisiens prenions les choses en main. Il est temps pour chacun d’entre nous de retrousser ses manches et de mettre la main à la patte. Personne, et nous pesons bien nos mots, ne viendra d’ailleurs pour refaire notre Ndar Guèthie.

C’est non seulement une affaire de tous, mais plus particulièrement de ceux préposés aux destinées de notre ville, nous voulons nommer nos élus locaux. Une mairie, c’est un programme, une vision claire, des ambitions pour la ville qui a « placé sa confiance en vous ». Une mairie, c’est une équipe dynamique et travailleuse pas suiviste ! Une mairie doit suer pour toute la ville, pas pour des quartiers ciblés. Nous n’insulterons jamais l’intelligence des Saint-Louisiens en affirmant que l’actuelle équipe municipale n’a rien fait de bon ( notre honnêteté intellectuelle ne nous le permet pas). Elle a essayé certes, mais nous avons besoin de résultats probants. On ne peut pas se permettre de rabâcher tout le temps les oreilles de la population avec « l’importance que le Chef de l’État accorde à Saint-Louis », que c’est « la ville natale de la première dame » ( qui se trouve être la sœur du maire) et que notre ville soit parmi les plus en retard ( en termes d’emploi, d’économie, de débouchés pour les jeunes, de formation…) et parmi les plus sales ( sinon la plus sale) du Sénégal.

Combien de jeunes Saint-Louisiens ont par devers eux le sésame devant leur permettre de travailler et qui ne trouvent rien? Combien de jeunes Saint-Louisiens sont obligés de se rendre dans la capitale pour essayer d’en trouver? C’est normal, me diront certains, car le marché du travail est saturé et c’est un problème mondial. Nous le leur concédons. Seulement, pourquoi ne pas réfléchir sur comment aider nos jeunes à s’en sortir en créant les conditions de leur insertion dans le milieu du travail? Pourquoi ne pas réfléchir sur comment aider certains à avoir leur propre boîte, et ainsi, à leur tour, pouvoir embaucher d’autres jeunes? Nous ne parlons pas de la DER, mais de projets municipaux d’envergure. Même s’il est vrai que la mairie est un démembrement de l’État, elle doit (en plus de l’appui étatique) essayer de répondre aux besoins de sa population.

C’est le lieu de rappeler, encore une fois, que la mairie n’est pas une affaire d’État ou de parti politique, mais c’est du ressort des populations qui désignent la personne qu’elles pensent être la plus indiquée pour répondre à leurs préoccupations. Et ces préoccupations demeurent en latence à Saint-Louis. Que cela soit en 2022 ou 2024, il nous appartiendra de choisir à nouveau. Ne faisons pas un choix partisan, mais un choix juste et judicieux, un choix payant pour notre cher Saint-Louis et son devenir.

Telle est ma profonde conviction.

Bacary Seck.