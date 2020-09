Baccalauréat 2020 : 155 109 candidats à la recherche de leur premier diplôme universitaire

L’examen du Baccalauréat général démarre, ce mercredi, sur l’ensemble du territoire. Selon L’AS, 155 109 candidats, dont 52% de filles, répartis dans 496 jurys vont aller à la quête de leur premier diplôme universitaire.

Selon le journal, 81,64% des candidats sont dans les séries littéraires contre 16,45% dans les séries scientifiques et techniques et 1,94% dans les séries de gestion et sciences économiques. Au regard du contexte de pandémie de Covid-19, « les autorités compétentes ont pris toutes les dispositions pour que l’examen se passe dans le respect des gestes barrières », souligne-t-on.