Badio Camara…l’homme qui a déjoué le piège du 3e mandat et celui de Pastef

Le président du Conseil constitutionnel, Mamadou Badio Camara, est décédé jeudi 10 avril 2025 à Dakar, à l’âge de 73 ans. «Magistrat reconnu et respecté, il fut un grand défenseur de l’Etat de droit, profondément attaché au respect des droits de l’Homme et de la démocratie. A la tête de l’ACCF, il a œuvré sans relâche pour promouvoir la justice constitutionnelle et les principes fondateurs que les juridictions membres ont en partage : l’unité dans la fraternité et dans le respect de la diversité», témoigne l’institution qu’il dirige depuis 2022.

« L’homme qui a sauvé la présidentielle de 2024 » ! C’est ce que les Sénégalais retiennent de Mamadou Badio Camara. N’en déplaise à certaines personnes qui après sa nomination lui avaient déjà collé une étiquette. Pour beaucoup de membres du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF), Macky Sall l’avait nommé dans l’unique but de faire passer sa troisième candidature. À l’époque, ils n’ont pas raté ce grand homme.

«Badio Camara ancien Président de la cour suprême qui avait refusé de déclarer son patrimoine à l’OFNAC est nommé par Macky Sall Président du conseil constitutionnel. C’est lui également qui avait jugé l’affaire Karim Wade et l’affaire Khalifa Sall dont il avait rejeté le rabat d’arrêt que ses avocats avaient introduit pour dénoncer les vices de procédure. Malgré son départ à la retraite, Macky Sall l’avait laissé pendant plusieurs mois à la tête de la cour suprême avant d’être nommé au conseil constitutionnel. Un fidèle à Macky Sall, nommé pour valider sa 3e candidature. En Afrique certains juges sont utilisés pour des coups d’État constitutionnels , que Macky Sall sache qu’aucun juge aux ordres ne pourra sauver son régime d’une chute certaine. “Alinéa 2- Article 27 : Nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs”», voilà ce qu’écrivait un leader de Pastef en 2022.

Mais en 2023, il a prouvé à tout le monde qu’il n’était pas à son poste pour servir qui que ce soit. Remplaçant Papa Oumar Sakho, arrivé en fin de mandat, il affiche une profonde connaissance des rouages institutionnels. C’est sous sa présidence que le Conseil se prononce de manière historique sur le report de l’élection présidentielle, invalidant la loi votée par l’Assemblée nationale le 5 février 2024 et annulant le décret présidentiel qui repoussait l’échéance électorale. Ce au grand bonheur des membres de Pastef qui ne voyaient que le scrutin de 2024. Dans ces moments de troubles politiques et de tensions que traversait le pays, Badio Camara, entouré des six autres « sages », fit preuve de maîtrise, d’intégrité et de loyauté envers la République.

Ses décisions, parfois controversées, auront toujours été guidées par le respect strict des textes fondamentaux. Il a joué un rôle fondamental dans cette alternance. Et ce n’était pas le seul acte qu’il a posé durant son court mandat. Quand certains opposants ont voulu invalider la candidature de Ousmane Sonko, c’est lui aussi qui avait appliqué les textes dans toute sa rigueur. Dans un communiqué publié le 10 octobre 2024, le Conseil constitutionnel avait annoncé que le recours déposé par la coalition Taku Wallu Sénégal pour demander l’exclusion du leader de Pastef des élections législatives anticipées du 17 novembre avait été déclaré irrecevable.

La coalition, représentée par Maître Antoine Mbengue, avocat à la Cour, visait spécifiquement l’arrêté n° 024785, qui publiait les déclarations de candidatures validées, et demandait l’exclusion d’Ousmane Sonko de la liste nationale de la coalition PASTEF. Dans sa décision, le Conseil constitutionnel a statué que « la requête introduite par Maguette SY est irrecevable ». Cette déclaration a été prise lors d’une séance où siégeaient plusieurs membres du Conseil, sous la présidence de Mamadou Badio Camara. Cet homme a démontré qu’il était loin de l’image que certains se faisaient de lui.

N’eût été lui et les autres sages, ce pays serait dans une situation catastrophique. Et c’est ce qu’il a affirmé lors de l’investiture du président Bassirou Diomaye Faye il y a un an : « Le Conseil constitutionnel, face à ceux qui ont tenté de le déstabiliser, a, au nom du peuple, dit le droit sans haine, ni crainte », a-t-il dit en rappelant son rôle d’arbitre dans la crise politique inédite que traversait le Sénégal. C’est cet homme qui est parti aujourd’hui. La personne qui lui succédera devra être à la hauteur.

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn