Baisse de la tension entre Barth et Sonko : Alioune Tine applaudit

Alioune Tine a réagi concernant les actions des leaders politiques sénégalais Ousmane Sonko et Barthélémy Dias. Ces derniers ont décidé de enterrer la hache de guerre. De quoi ravir le droit de l’hommiste.

« Suis heureux que les leaders Ousmane Sonko et Barthélémy Diaz aient désactivé le gatsa gatsa, aient engagé la désescalade fait preuve de responsabilité, de sagesse, de modération et prêché pour la paix », déclare Alioune Tine. « Content de voir l’état agir concrètement, ça donne de l’espoir. Ça devrait servir de leçon aux insulteurs à la queue leu leu. L’impolitesse et les insultes à la sagesse et à l’intelligence, de même que la haine des élites ne servent ni leur leader ni leur pays », ajoute-t-il.