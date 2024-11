Bakel : Amadou Ba critique la gestion des inondations

Amadou Ba a reçu un accueil chaleureux des habitants de Kidira lors de sa campagne électorale pour les législatives. La tête de liste de la Coalition “Jamm Ak Njariñ” a pris la parole pour aborder la problématique des inondations causées par la crue à Bakel. Il a affirmé que « 8 milliards est insuffisant pour gérer cette situation ».

« J’avais pourtant alerté le 17 septembre 2024. Malheureusement le pouvoir en place n’a pas eu de réactions. Aujourd’hui, si l’Etat ne fait rien, les difficultés des populations vont s’accentuer », a-t-il expliqué. En soulignant les pertes, il a ajouté : « Vous avez perdu plus de 1 000 maisons et des milliers d’hectares de récoltes ». Selon Amadou Ba, « un gouvernement doit être prévoyant et méthodique. Kidira est une partie intégrante du Sénégal et mérite une pleine prise en charge de ses besoins ».

Il a également relevé les difficultés d’accès à l’eau potable. « Vous êtes confrontés à des difficultés dans l’approvisionnement en eau potable. Un paradoxe, eu égard à l’étendue et à la proximité avec le fleuve », a soutenu le leader du mouvement la Nouvelle Responsabilité. Amadou Ba, repris par Pressafrik, a intégré ce thème à sa proposition de « travaux pratiques » qu’il souhaite aborder avec le Premier ministre Ousmane Sonko, tête de liste de la Coalition Pastef.