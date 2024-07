Balla Gaye 2 décroche le jackpot après sa victoire sur Tapha Tine

Balla Gaye 2 a renoué avec la victoire en dominant Tapha Tine, ce dimanche 21 juillet à l’Arène nationale. Avec ce succès, il porte le titre non officiel d’«Empereur de l’arène». Ce qui lui donne droit à un traitement digne de son rang si on en croit Les Échos qui donne l’information dans sa parution du jour.

«En plus du titre honorifique, il bénéficie d’un salaire de 1,5 million de francs CFA pour une période de six mois. Il recevra également du ‘ravitaillement’ et le soutien précieux des sponsors, comme promis par le promoteur de l’événement, Baye Ndiaye et sa structure, Albourakh Event», détaille le journal.