Balla Gaye 2 : «Je présente mes excuses à mes supporters… »

C’est la première sortie publique de Balla Gaye 2 depuis sa défaite contre Boy Niang, le 1er janvier dernier. Le lion de Guédiawaye est revenu sur ce revers contre le « Thiapathioli », avant d’évoquer son combat qui se profile face à Eumeu Sène.

Deux mois après sa défaite contre Boy Niang, Balla Gaye refait surface. Et même s’il semble être passé à autre chose, le souvenir de cette soirée du 1er janvier à l’arène nationale reste vivace.

« Cette défaite est la volonté divine. On a tout fait pour avoir la victoire mais Dieu en a décidé autrement. Jusqu’au jour d’aujourd’hui, j’ai toujours pensé que même en dormant, je pouvais battre Boy Niang. Mais je félicite mon adversaire. C’est vrai qu’on a pas encore tenu le dernier face-à-face, mais c’est la décision du promoteur. C’est à lui de voir s’il est opportun de le tenir ou non. Je profite de l’occasion pour souhaiter un prompt rétablissement à notre père Gaston Mbengue et je présente mes excuses à mes supporters », a déclaré Balla Gaye 2, qui dit désormais se concentrer sur son prochain combat contre Eumeu Sène au mois de juillet 2023. « Maintenant je me concentre sur mon combat contre Eumeu Sène le 30 juillet », a déclaré Balla Gaye sur lutte TV repris par Le Témoin