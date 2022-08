Balla Gaye 2 rassure sur son état physique

Balla Gaye 2 a battu Gris Bordeaux, dimanche dernier, au bout de 13 minutes de combat. C’était intense entre les deux lutteurs, qui affichaient des signes d’essoufflement. D’aucuns en ont déduit que le Lion de Guédiawaye, bien que plus jeune (35 ans), semblait plus mal en point. Ce dernier n’est pas de cet avis. «J’ai vu beaucoup de commentaires sur internet sur mon état physique. Ces gens sont dans leur droit, malheureusement ils ne sont pas des spécialistes», souligne Balla Gaye 2 dans un entretien paru ce mercredi dans les colonnes de L’Observateur.

Le fils de Double Less rassure : « Personnellement, je sais ce que je ressentais, parce que j’étais bien encadré. Je me suis bien entraîné pour ce combat et les vrais spécialistes ne diront pas le contraire. Je suis resté cinq mois à m’entraîner dur entre musculation, courses et contacts. Donc, je ne peux pas être en manque de condition physique.»