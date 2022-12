Bara Gaye : « Personne n’est à l’abri, aucun député n’est à l’abri »

Bara Gaye n’a pas été tendre avec le président de l’Assemblée nationale Amadou Mame Diop, au moment de son temps de parole lors du vote de la motion de censure introduite par l’opposition pour exiger la démission du gouvernement en place. « Vous comprendrez aisément que cette motion de censure entre autres raisons est une interruption à la férue de votre régime et à sa propension de restreindre les droits et les libertés des citoyens, à procéder à l’arrestation et à l’emprisonnement d’opposant, de journalistes, de membre de la société civile. Aujourd’hui, d’honorables députés de la quatorzième législature, je veux nommer Massata Samb et le député Mamadou Niang injustement incarcérés depuis 72 heures à la Division des Investigations Criminelles (DIC). Personne n’est à l’abri, aucun député n’est à l’abri. Cette motion de censure est aussi une réponse aux séries de provocation du régime en place et à ses séries de violences exercées contre les Sénégalais au plan verbal, physique et contre le pouvoir d’achat. Vous avez certes essayé de diminuer les prix des denrées de première nécessité dès après votre nomination à la tête de la primature. Mais monsieur le Premier ministre, vous conviendrez avec moi que l’efficacité de ces mesures posent problème », a déclaré le député.