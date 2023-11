Bargny : Une embarcation disparait…173 jeunes à bord

Partie depuis le 31 octobre dernier, une embarcation qui avait à son bord plus de 173 personnes reste introuvable. Gagnés par l’inquiétude des familles des membres de cet équipage qui a quitté Bargny, sonnent l’alerte. C’est le cas de cette mère de famille du nom de Yague Ndaw Dionne qui a perdu de vue son fils.

« Mon fils et deux de ses amis sont partis ensemble. Depuis lors on n’a plus de leurs nouvelles et l’attente est devenue pénible. Il me manque et je voudrai juste qu’il rentre. Il a quitté la maison pour aller en Europe sans que je le sache . Il a laissé derrière lui une jeune femme et un enfant de trois ans. J’ai le cœur brisé à chaque fois qu’il me demande « grand mère où est Baye Gorgui ». Alors imaginez ma douleur de ne pas savoir où est mon fils. A-t-il mangé ? Est – il emprisonné en prison Libye ? Ce sont des questions que je me pose chaque nuit », s’est elle confié sur Dakaractu. A l’en croire plusieurs mères de familles sont dans cette situation de désespoir indescriptible après la disparition de cette embarcation qui a quitté Bargny depuis le 31 octobre dernier