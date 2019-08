Barthélémy Diaz et Cheikh Gueye « crachent » du feu sur Macky

Après la diffusion de l’entretien qu’il a accordée à la RFI, en marge du sommet du G7 de Biarritz, en France et dans lequel, le président Macky Sall a déclaré que la libération de Khalifa Sall dépend de son «seul désir», le maire de la commune de Mermoz Sacré-Cœur, Barthelemy Diaz et son collègue maire de Dieupeul-Derklé, Cheikh Guèye sont montés au créneau pour tirer à boulets rouges sur le chef de l’Etat.

«Nous sommes vraiment désolés d’entendre une telle déclaration de la part du président. Le problème, c’est qu’une telle déclaration puisse atteindre certains de ses proches, notamment la mère de Khalifa Sall qui est assez âgée», a déploré le maire Cheikh Guèye sur les ondes de nos confrères de la RFM.

Toutefois, poursuivant son propos, le militant de la Ligue démocratique debout (Ld) a tenu à préciser «pour nous, cela ne pose pas problème. Une telle sortie n’est rien qu’une preuve véritable que la détention de Khalifa Sall est politique mais nous ne renoncerons jamais, nous continuerons à nous battre».

Pour sa part, Barthelemy Diaz a réaffirmé son appel à l’endroit des représentants de l’opposition qui participent actuellement au dialogue politique dans le cadre de la Commission cellulaire chargée de conduire les concertations sur le processus électoral. «J’invite encore ceux qui croient en l’Etat de droit, à quitter la table du dialogue politique pour dénoncer cette vulgaire agression contre la liberté et la démocratie. On a refusé… On refuse… On refusera… le compromis, le chantage et la supercherie. Khalifa président ! À bon entendeur… », a-t-il écrit le maire de Mermoz-Sacré Cœur..