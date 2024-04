Bassirou Diomaye Faye : « Le Sénégal sous mon magistère sera… »

Le nouveau Président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a pris des engagements, ce mardi à Diamniadio, lors de sa prestation de serment, devant les membres du Conseil constitutionnel. « J’entends clairement la voix des élites décomplexées qui disent haut et fort notre aspiration commune à plus de souveraineté, au développement et au bien être. Le Sénégal sous mon magistère sera un pays apaisé avec une justice indépendante et une Démocratie renforcée », a-t-il déclaré, lors de son discours, devant plusieurs chefs d’États et de gouvernement.

« Je mesure le poids de la responsabilité et la gravité de la charge », a notamment reconnu le nouveau Chef d’État sénégalais, avant d’avoir une pensée pour les « martyrs de la démocratie sénégalaise“, aux « amputés », aux « blessés » et aux « anciens prisonniers ».