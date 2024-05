Battu…la presse européenne détruit le PSG et Mbappé !

Défait sur le même score (0-1) à l’aller et au retour par le Borussia Dortmund, le Paris Saint-Germain (PSG) a mis fin à son rêve européen aux portes d’une deuxième finale de Ligue des Champions de son histoire. Après ce premier gros échec de l’ère Luis Enrique, la presse mondiale s’en donne d’ailleurs à cœur joie et ne manque pas d’égratigner le club de la capitale mais également Kylian Mbappé, très décevant lors de cette double confrontation.

Le Paris Saint-Germain ne verra pas Wembley le 1er juin prochain. Surpris par une réalisation de Niclas Füllkrug au Signal Iduna Park, la semaine passée, les hommes de Luis Enrique ont une nouvelle fois subi la loi des Marsupiaux sous les yeux de leur public. Malgré une domination globale, 30 tirs tentés et 4 poteaux touchés, le club de la capitale a finalement rendu les armes sur une tête puissante de Mats Hummels (50e). Une élimination frustrante logiquement au cœur de l’actualité européenne. «Le PSG toujours pas à la hauteur», écrit ainsi le Daily Mail, pointant «un autre cauchemar» parisien sur la scène européenne.

Dans la presse britannique, The Guardian analyse également l’échec de la formation francilienne. «Paris s’est laissé gagner par l’émotion, poussé par le désespoir», note, à ce titre, le média anglais. Mais ce n’est pas tout. Si le PSG peine toujours à chasser ses angoisses passées dans la plus prestigieuse des compétitions européennes, Sport, en Catalogne, évoque de son côté «un échec majuscule du PSG et de Mbappé». Ce dernier, crédité d’un 2 pour sa prestation réalisée au Parc des Princes et largement ciblé au coup de sifflet de final, se retrouve au centre des débats, en ce mercredi matin.

Mbappé allumé de toutes parts !

«Son héritage sera ce genre de nuits, si près et si loin, pendant sept ans à essayer et à échouer», constate notamment le Daily Mail alors que Sport affirme que le capitaine des Bleus est «incapable d’endosser le costume de héros». Des critiques, par ailleurs, présentes au sein des pages intérieures de Mundo Deportivo, indiquant que «l’heure de Mbappé est passée». Si la presse allemande préfère de son côté souligner la qualification historique des Marsupiaux, le numéro 7 du PSG fait également réagir du côté de Madrid… «Sans Ligue des champions et sans Mbappé», titre ainsi le quotidien AS, alors que l’ancien Monégasque devrait poursuivre sa carrière sous le maillot merengue. «Mbappé fait ses adieux à la capitale française avec plus de peine que de gloire», ajoute par ailleurs le quotidien madrilène, pas forcément amer d’un tel dénouement et précisant que cette nouvelle élimination est «une tragédie à Paris».

Enfin, Marca n’a pas manqué, non plus, d’égratigner le meilleur buteur de l’histoire du PSG, évoquant «le naufrage de Mbappé» et ajoutant : «Mbappé chute de nouveau. Il n’a toujours pas la gloire. Il ne règnera pas sur l’Europe… en jouant à Paris». Le média espagnol n’a pas été tendre du tout au moment d’évoquer son bilan parisien. «Sept saisons d’attentes frustrées et d’échecs notables occasionnels. Cela ne servait à rien qu’ils l’entourent de footballeurs comme Verratti, Di María, Cavani, Messi Neymar … car chacun de ces projets s’est effondré au moment d’affronter le défi européen. (…) Deux matchs et 180 minutes plus tard, Mbappé restait au sec et le PSG faisait ses valises. C’est la quatrième fois que l’attaquant français dispute les demi-finales. Et les chiffres ne mentent pas. Kylian a disputé six matchs dans ce tour plus une finale et n’a marqué qu’un seul but. La Ligue des Champions est une compétition qui lui tourne le dos et l’étouffe à chaque fois que vient le moment décisif. Et tant que cela n’arrivera pas, l’ère Kylian Mbappé ne sera pas une réalité dans le football moderne.» Une triste fin pour celui qui ne gagnera donc jamais une Ligue des champions avec le PSG et qui a, par ailleurs, sans doute dit adieu à un éventuel Ballon d’or en fin de saison…

Une triste fin au PSG

Même du côté de l’Italie, l’international français a été vivement critiqué. «Mbappé, un adieu sans gloire» titre ainsi la Gazzetta Dello Sport sur sa Une après cette élimination parisienne. Même son de cloche pour le Corriere Dello Sport qui n’hésite pas à mettre une cartouche à Mbappé mais aussi au PSG dans sa globalité. «Trop de certitudes, trop d’agitation, Kylian Mbappé s’est écrasé sur le mur jaune d’une équipe bien construite et maintenue par du béton armé. Une équipe qu’Ancelotti craint peut-être plus que le même PSG. Maintenant, pour Mbappe, il ne reste plus que l’espoir de disputer sa première édition C1 la saison prochaine avec l’équipe championne, car ce soir il commencera à encourager le Real Madrid. Le rêve de laisser un trophée, le grand trophée, dans la capitale de la France s’est évanoui hier soir, lorsque l’obsession parisienne s’est finalement transformée en cauchemar. Au Qatar, ils ont acheté une Coupe du Monde, mais au moins la Ligue des champions restera en Europe…». Comme ça, c’est clair…