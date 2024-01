Belgique : La Coalition «Diao 2024» félicite le son leader après les parrainages

Le point focal de la Coalition Diao 2024 du Benelux qui englobe la Belgique, les Pays Bas et le Luxembourg félicite son candidat, le Président Elhadji Mamadou Diao qui a passé avec brio l’étape des parrainages. Pour ces membres de la diaspora, leur candidat par ailleurs Maire de Kolda dispose d’un profil complet, remplissant toutes les conditions possibles pour diriger le Sénégal au soir du 24 février prochain.

À n’en pas douter, si la diaspora sénégalaise tient à accompagner le candidat Elhadji Mamadou Diao à la victoire lors de l’échéance électorale décisive du 24 février prochain, c’est parce qu’elle est en phase avec son projet politique qui s’articule autour de viatique économique et de valeurs, morales, intellectuelles et éthiques susceptibles de porter le Sénégal au développement viable, à l’instar de leurs pays d’accueil respectifs. La Coalition Diao 2024 du Benelux de révéler qu’après la victoire de son candidat à la présidentielle prochaine, le Sénégal entrera dans une nouvelle ère socioéconomique, glorieuse et vertueuse.

Ainsi, la validation des parrainages de la coalition Diao 2024, avec 53.122 parrainages, plus que le nombre requis, n’est qu’une étape dans cette ambition de présenter un Sénégal nouveau.

Dans la sphère trilogique, Belgique – Pays Bas – Luxembourg ( Benelux), tout comme en France, en Suisse et ailleurs, les sénégalais de l’extérieur œuvrent, déterminés et sans bruit, pour la victoire du Président Elhadji Mamadou Diao. Un candidat affable que le Sénégal voire le monde entier connait pour sa dextérité, sa vision et sa détermination dans le travail.

Raisons pour lesquelles au cours d’une réunion restreinte, le point focal Diao 2024 du Benelux a félicité le président Diao et l’encourage à poursuivre le travail pour un Sénégal, debout et prospère.

Pour cette première étape, le bilan, plus que prometteur en direction de l’échéance présidentielle décisive, a été rendue possible aussi grâce à la forte mobilisation de la diaspora derrière le jeune cadre, El Hadji Déme de la Suisse, Coordonnateur de la diaspora pour la Coalition Diao 2024.