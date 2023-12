Bénédiction des couples homos : Les Évêques du Sénégal se démarquent

La sortie récente du pape François sur la « bénédiction des couples de même genre hors liturgie » a suscité pas mal de réactions et d’incompréhensions. Face à cette polémique, l’Eglise sénégalaise s’est voulu claire. Dans un communiqué les évêques du Sénégal ont tenu à confirmer leur position sur la question de l’homosexualité. Ils «(…) dénoncent toute initiative de vouloir légaliser l’homosexualité qui n’est pas conforme à nos valeurs traditionnelles, encore moins à nos croyances religieuses chrétiennes (…) Ils convient les Prêtres, les Consacrés et les fidèles laïcs, avec nos frères musulmans, à plus de sérénité, dans la prière, pour une véritable conversion des cœurs et des esprits ».