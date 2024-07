Bénin : Un jeune homme retrouvé mort à Parakou

Le corps sans vie d’un jeune homme a été découvert ce vendredi 26 juillet 2024 à Parakou, dans le département du Borgou. La découverte macabre a été faite dans les encablures de la mosquée Alpha Kandi, au quartier Zongo.

Drame à Parakou ce vendredi 26 juillet 2024. Un jeune homme âgé de 25 ans environ, a été retrouvé mort au quartier Zongo, non loin de la mosquée Alpha Kandi. Le jeune homme selon les témoignages, était revenu de la ville jeudi nuit aux environs de 23h avec son frère. Il serait ressorti sans informer ce dernier. Et c’est au petit matin du vendredi à 5h environ, que son corps sans vie a été découvert.

Les causes et les circonstances de sa mort restent à élucider. Une enquête aurait été ouverte après le constat de la police.

Source 24haubenin