Benno tient son candidat…Idrissa Seck n’est plus un « dealer », selon

Respects Monsieur Idrissa Seck. Finalement, vous n’êtes pas un «dealer»

Ça y est, le voile est tombé, Macky Sall a choisi son dauphin, candidat de la Coalition Benno bokk yaakaar, aux joutes présidentielles de 2024. Son nom, Amadou Ba, l’actuel Premier ministre du Sénégal. Maintenant, le champ est lisible. Et les médisances contre Idrissa Seck s’estompèrent enfin. Nous nous rappelons tous les quolibets qu’il avait reçus, en rejoignant le camp du pouvoir, dans le but d’aider son «jeune frère», le Président Macky Sall, à redresser le navire du Sénégal, tangué par les ravages du Covid-19.

Son acte jugé indigne, de traitrise, lui a occasionné beaucoup de conséquences néfastes. «Ce monsieur est un traitre. Il n’aime pas le Sénégal. Il ne pense qu’à sa petite personne. Diaame leu. Bopam rék», accusèrent certains. «Il n’a plus d’argent. Il est allé se remplir les poches chez Macky Sall», renchérissent d’autres. Ses partisans les plus radicaux, dont la haine contre Macky est supérieure à leur confiance pour Idy, ont choisi de lui tourner le dos sans états d’âme. Conséquence des courses, le leader du parti Rewmi va considérablement régresser, allant jusqu’à perdre son fief électoral, Thiès.

Malgré la déception, il continue tranquillement son compagnonnage avec Macky, à la tête du Cese. Arrivèrent alors d’autres accusations, aussi farouches que les précédentes. «Sûr qu’il va poignarder Macky dans le dos et s’emparer de Benno pour l’élection présidentielle.» Arriva alors le choix du Premier ministre. «Macky va choisir Idy. Way dji ngourou moko yittél. Senegaal yitéloukou.» Que nenni, le boss de l’Apr choisit Amadou Ba. Et la roue continue. Idy quitte finalement Benno, pour se préparer à l’élection présidentielle, après avoir conseillé Macky de ne pas briguer un 3ème mandat pour la paix du Sénégal. Ce que fit le chef de l’Etat. Et voilà que le poste du candidat de Benno est agité. «Ce sera Idy le candidat de Benno. C’était le deal avec Macky.» Et c’est Amadou Ba qui est encore choisi. Maintenant, les dés sont jetés. Carte gui lérna. Tout le monde sait dorénavant que Idy n’a jamais dealé avec Macky en rejoignant le camp du pouvoir. Il avait pris cet acte suicidaire dans le seul intérêt du Sénégal. Respects Monsieur Idrissa Seck.

Mouhamed Sidy COUNTA

Journaliste indépendant