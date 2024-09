Bignona : Alerte à Tenghori transgambienne…les petits ponts cèdent

Ces dernières 72 heures, comme dans plusieurs localités du pays, le département de Bignona a reçu de fortes quantités d’eau de pluie. Une instabilité pluviométrique qui n’est pas sans conséquences notamment au quartier Tenghori Transgambienne. En effet, ce quartier de la commune de Tenghori voisin à la commune de Bignona est, depuis plusieurs années maintenant sous la menace d’un canal naturel à ciel ouvert qui a fini par diviser le quartier en deux.

Rallier la route nationale 4 ou la commune de Bignona à partir de la partie sud est devenu progressivement presque impossible notamment en saison des pluies. Ce quartier qui a connu un boom démographique ces dix dernières années a vu des habitations pousser sans tenir compte des passages des eaux de ruissellement qui se sont frayer une voie qui est devenu la source du calvaire des habitants de la localité. Toutes les Initiatives entreprises n’ont pas supporté aux eaux.

C’est ainsi qu’il y a quelques années, le ministère des infrastructures avait réalisé de petits ponts tout au long du canal au niveau des passages les plus fréquentés pour permettre aux populations de traverser en attendant une solutions durable, ce qui n’a pas été fait jusqu’à cette année. Le nouveau ministre de l’assainissement, Dr Cheikh Tidiane Gueye a effectué une visite en début d’hivernage et avait promis de régler définitivement le problème après les études qui seront menées d’ici l’hivernage 2025 mais il avait aussi promis d’apporter une solution transitoire pour l’hivernage 2024. Tout cela parce que tout le monde sentait que certains ponceaux n’allaient pas supporter un hivernage de plus.

Malheureusement, aucune alternative n’a été trouvée, conséquence, certains ponts se sont affaissés face au volume du canal qui a augmenté à cause de l’érosion. Au moins deux ponts parmi la dizaine, ont cédé plongeant les usagers dans un désarroi . Ainsi donc, pour rallier la ville ou la RN4 ils doivent faire un grand contournement par la nouvelle piste qui va à Boureck réalisée il y a deux ans ou par la route du Lycée Technique agricole Émile Badiane.

Il faut dire dire qu’à la suite du Ministre, le DG de la société nationale de gestion des déchets (SONAGED) a effectué lui aussi une visite sur les lieux en début septembre pour voir dans quelle mesure sa société pourrait intervenir pour libérer le canal de l’emprise des ordures et permettre aux eaux de ne pas trainer et faire des dégâts et une source du ministère avait indiqué que cette visite répond à un appel à manifestation d’intérêt que le ministère a lancé dans le journal officiel.

En attendant qu’une solution définitive soit trouvée, les populations de Tenghori doivent prendre leur mal en patience et surtout se monter encore plus résilientes qu’elles ne l’ont été durant ces dernières années.

L.Badiane pour xibaaru