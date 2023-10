Bignona : Aliou Mané lance le parrainage à Thiobon

Quelques jours seulement après sa rentrée politique dans son village natal de Thiobon, le conseiller fiscal Aliou Mané se met tout de suite au travail. En effet, il a décidé de lancer le parrainage à partir de son village pour faire une maillage dans la commune de Karthiack.

Pour cela, il a apporté une innovation en organisant une sorte de foire du parrainage et avec table installé dans un quartier et les populations sont censés d’elles-mêmes pour donner leur signature pour la candidature du Premier ministre Amadou Ba.

Aliou Mané a profité de l’instant pour lancer un appel à la mobilisation autour de celui qu’il considère comme le meilleur candidat pour présider au destin du Sénégal a l’horizon 2029.

Le profil du candidat de Benno Bokk Yaakar est de loin le plus adapté aux défis actuels auxquels fait face notre pays sur le plus économique et sécuritaire. Aliou Mané et ses camarades de l’APR et du Benno ne compte rien négligé pour offrir la victoire à leur candidat dès le premier tour.

A l’endroit des jeunes, Aliou Mané qu’ils vont comprendre les enjeux et feront un bon choix en conséquence.

L.Badiane pour Xibaaru