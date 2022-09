Bignona : Atab Badji et Seynabou Tamba élus hauts conseillers

Le Maire de la commune de Niamone, membre de Benno Bokk Yaakaar et Seynabou Tamba, professeurs à Mariama Ba, tous de l’APR, vont siéger désormais au haut conseil des collectivités territoriales (HCCT) pour le compte du département de Bignona. Les deux élus, sur la seule liste en compétition dans le département de Bignona, ont bénéficié de la confiance de leurs pairs qui se sont mobilisé, malgré le boycott de la plupart des conseillers de l’opposition, pour accomplir leur devoir civique et voter pour le bulletin de Benno , pour la plupart.

Environs 30% des électeurs inscrits ont voté ce qui dépasse le nombre de conseillers que compte la coalition BBY dans le département de Bignona. C’est dire que certains conseillers de l’opposition sont venus voter. Trois bulletins blancs ont été notés et un bulletin nul sur les 274 votants. Donc 270 électeurs ont choisi la liste de Benno et ont élu les deux candidats. Ces derniers s’engagent à ne pas décevoir la population et leur pairs qui les ont choisi d’abord comme candidats et voté pour eux. Cependant, ils n’ont pas manqué de corriger l’opposition qui dénigre le HCCT.

« C’est sans fondement » selon Atab Badji qui estime que le HCCT est le prolongement de l’acte trois de la décentralisation et qui vient démontrer s’il en est encore besoin que le Sénégal a une démocratie dynamique. Il estime que le haut conseil des collectivités territoriales est aussi important que l’assemblée nationale et le conseil économique social et environnemental. Donc, lui et sa collègue Seynabou Tamba, vont y siéger et jouer pleinement leur rôle afin que le Sénégal continue de faire de grandes avancées sur le plan économique avec une redynamisation de tous les secteurs à partir des collectivités territoriales.

L.Badiane pour Xibaaru