Mlomp/Bignona: Le mouvement la RELEVE fait sa rentrée politique en Casamance

Le mouvement dénommé « la RELEVE » est une entité politique qui regroupe des cadres sénégalais d’ici et de la diaspora. Il a été créé en 2019 et officiellement lancé en Novembre 2021. Après Dakar, c’est autour du sud du pays d’accueillir le mouvement. Ainsi, un grand meeting est prévu ce samedi 5 Mars à Mlomp département de Bignona. Cette localité de l’arrondissement de Tendouck est le village d’origine du Président du grand mouvement la RELEVE Mouhamed Sambou.

Ce sénégalais de la diaspora offre ainsi au sénégalais et aux populations de la Casamance et d’ailleurs, une autre alternative politique basée sur le travail pour le développement du Sénégal. Un autre Sénégal plus reluisant est possible mais pour cela, il faut monter la voie aux jeunes, aux femmes afin de susciter une prise de conscience collective pour changer les choses. La RELEVE propose donc cette offre politique de rupture entre le pouvoir et l’opposition.

Cette position au centre permet aux sénégalais d’avoir plus de discernement en favorisant une analyse plus pertinente de toutes les situations sur le plan économique, social et même politique. Ce 5 Mars, des messages forts sont attendus en direction des sénégalais notamment des jeunes, des femmes et de la diaspora.

Nous y reviendrons

L.BADIANE pour xibaaru