Bignona : Le Fogny Diabancounda prie pour la paix en Casamance

La paix en Casamance a été au menu de la journée de prière initiée par les villages du Fogny Diabancounda depuis maintenant 30 ans, Kafountine a abrité ce weekend l’édition 2022. L’objectif visé par cette association qui regroupe des villages sénégalais des communes de Kataba 1 et Kafountine et des villages gambiens comme Toudiéré est de lire le coran pour implorer le seigneur afin que la paix revienne en terre sénégalaise de Casamance. Pour les organisateurs, il faut surtout agir sur la jeune génération, lui inculquer des valeurs de paix et de solidarité afin de tuer le germe de la haine et de la violence.

La prière est organisée avec des villages de la Gambie et ce peuple voisin est aussi préoccupé que les sénégalais par ce qui se passe à la frontière entre les deux pays. Pour les gambiens, il faut faire le pour et le contre cette violence qui sévit, en d’autres termes de voir par quelle voie on peut atteindre les objectifs sans qu’il n’y ait des conséquences dramatiques

Cette initiative qui se perpétue est soutenue par les autorités locales et le maire de Kafountine, comme tous les sénégalais, adhère à la démarche qui contribue au retour de la paix qui devrait conduire au développement de la localité. Pour David Diatta, ce conflit est souvent un prétexte pour ne pas faire d’investissements dans les zones touchées par ce conflit.

Cela doit finir vite pour qu’on puisse amorcer sérieusement le processus de redynamisation de l’économie casamançaise notamment la valorisation de tout le potentiel que regorge la commune de Kafountine. Il invite l’Etat et la communauté internationale à prendre conscience que la paix est bien possible en Casamance et qu’il faut juste écarter les ennemies de la paix en Casamance.

Des autorités locales et administratives ainsi que d’éminentes personnalités religieuses ont pris part à cette journée de prière et tous ont espoir que la paix n’est pas loin en Casamance

L.Badiane pour Xibaaru