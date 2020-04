Bignona : Le gouverneur de Ziguinchor réceptionne le pont de Djibidione réhabilité

Les populations du fogny notamment de la commune de Djibidione affichent désormais le sourire. En effet, leur grande préoccupation que constituait le pont de Djibidione est satisfaite. L’armée, en collaboration avec le service des eaux et forêts a réhabilité le pont permettant ainsi le désenclavement d’une grande partie de cette collectivité territoriale de l’arrondissement de Sindian.

Pendant longtemps, le Fogny a crié sur tous les toits la difficulté que les populations qui se trouvent de part et d’autre du pont de Djibidione, cordon ombilical entre une grande partie de la commune de Djibidione et le reste de l’arrondissement de Sindian. Ce pont se trouve également sur un axe routier stratégique aussi bien sur le plan social que sur la vie économique de la zone. D’ailleurs, les échanges dans le cadre du transport de personnes entre le Sénégal et la Gambie sont dynamisés par cet axe routier. Avec la réhabilitation du pont, c’est tout un ensemble d’activités qui vont se redynamiser au grand bonheur des populations qui ne cessent de remercier l’armée, les autorités administratives de la région et le chef de l’Etat pour l’attention accordée à leur cri de cœur

La réception de l’ouvrage a été présidée ce Vendredi par le Gouverneur de Ziguinchor, Guedj Diouf.

L.BADIANE pour xibaaru.sn