Bignona : le nouveau Maire de Sindian, Ansoumana Sané tend la main au chef de l’Etat

Après la proclamation des résultats officiels provisoires des élections locales du 23 Janvier dernier par la commission départementale de recensement des votes lui donnant vainqueur dans la commune de Sindian, Ansoumana Sané, tête de liste de Benno Bokk Yaakaar a exprimé toute sa reconnaissance à la population de Sindian mais il n’a pas oublié celui par qui, tout est parti, le Président Macky Sall qui a porté son choix sur lui pour diriger la coalition de la majorité.

Signaler qu’Ansoumana Sané est le seul candidat parti sous la bannière de BBY qui a gagné une commune dans le département de Bignona. Le secrétaire général de Limak AIBD Suma est donc l’exception de l’APR et ses alliès dans le département de Bignona.

Dès la fin du processus, Ansoumana Sané ne veut pas se donner un temps de repos, il compte démarrer tout de suite travail pour relever les défis du développement du Fogny pour lesquels il a été élu maire de Sindian. Un grand espoir que les populations du Fogny viennent porter sur ses épaules. Ansoumana Sané se dit prêt à assumer cette lourde responsabilité.

Mais dans cette volonté affichée de développer le Fogny, le maire élu de la commune de Sindian attend l’accompagnement de l’Etat notamment de la plus haute autorité du pays. Les attentes sont énormes et presque toutes urgentes mais Ansoumana Sané souhaite que le chef de l’Etat les aide à terminer les chantiers en cours ou annoncés au profit du Fogny tels que la construction de la route Bignona Sindian Djibidione, l’électrification des villages et la mise en service des forages déjà construits et permettre aux populations d’avoir accès à l’eau potable dans leur foyer, le Président aura alors permis au Fogny de faire un grand pas vers l’émergence.

Ansoumana Sané tend la main à toutes les forces vives de la commune de Sindian pour matérialiser la volonté du Président de la République, celle de faire du Fogny une zone du possible, le Fogny où tout est possible

L.BADIANE pour xibaaru